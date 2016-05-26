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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:14

ВІДСОТОЧКА???

зарахування на картку в ІБ з власного рахунку - безкоштовне, а переказ з Відсоточки через ІБ на інший власний рахунок - плати в тарифах (https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... .2018%20(2).pdf + https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... t_plus_(16).pdf) не знайшов, є п. 2.4., але про переказ на інший власний рахунок через ІБ - ні слова :(, а п. 2.4.2. - вроді під цей переказ не підпадає :(, підкажіть, будь ласка, з власної практики скільки коштує така операція.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:04

  d_12 написав:зарахування на картку в ІБ з власного рахунку - безкоштовне, а переказ з Відсоточки через ІБ на інший власний рахунок - плати в тарифах (https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... .2018%20(2).pdf + https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... t_plus_(16).pdf) не знайшов, є п. 2.4., але про переказ на інший власний рахунок через ІБ - ні слова :(, а п. 2.4.2. - вроді під цей переказ не підпадає :(, підкажіть, будь ласка, з власної практики скільки коштує така операція.

В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:00

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?


перекинув вчора з Відсоточки на картковий, що видали під депо.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:01

  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?


перекинув вчора з Відсоточки на картковий, що видали під депо.

Ну і...комісії немає?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:03

Представника банки тут немає?
Коли це бізобразіє припиниться...не можна з карти депо поповнити в ІБ. :mrgreen:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:25

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ну і...комісії немає?


з Відсоточки не зняло, хоча з другої карти було знято за переказ на інший банк 0,1% від суми, за смс - 0,80 грн і ще кілька копійок, але за що я в архіві руху не побачив :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:27

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:не можна з карти депо поповнити в ІБ.


Ви ту карту бачите, вона підключена до М-банкінгу?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:36

  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:не можна з карти депо поповнити в ІБ.


Ви ту карту бачите, вона підключена до М-банкінгу?

Так, підключена...помилка на етапі підтвердження платежу кодом з СМС.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:40

Квесторе_поверніться, тоді рух тільки між картами :( мають куди розвивати :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:43

  d_12 написав:Квесторе_поверніться, тоді рух тільки між картами :( мають куди розвивати :)

Ага...від них дочекаєшся. :(
Квесторе_поверніться
 
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