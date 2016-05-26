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Банк Глобус
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:14
зарахування на картку в ІБ з власного рахунку - безкоштовне, а переказ з Відсоточки через ІБ на інший власний рахунок - плати в тарифах (https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... .2018%20(2
).pdf + https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... t_plus_(16
).pdf) не знайшов, є п. 2.4., але про переказ на інший власний рахунок через ІБ - ні слова
, а п. 2.4.2. - вроді під цей переказ не підпадає
, підкажіть, будь ласка, з власної практики скільки коштує така операція.
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:04
В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:00
Квесторе_поверніться написав:
В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?
перекинув вчора з Відсоточки на картковий, що видали під депо.
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:01
d_12 написав: Квесторе_поверніться написав:
В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?
перекинув вчора з Відсоточки на картковий, що видали під депо.
Ну і...комісії немає?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:03
Представника банки тут немає?
Коли це бізобразіє припиниться...не можна з карти депо поповнити в ІБ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:25
Квесторе_поверніться написав:
Ну і...комісії немає?
з Відсоточки не зняло, хоча з другої карти було знято за переказ на інший банк 0,1% від суми, за смс - 0,80 грн і ще кілька копійок, але за що я в архіві руху не побачив
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:27
Квесторе_поверніться написав:
не можна з карти депо поповнити в ІБ.
Ви ту карту бачите, вона підключена до М-банкінгу?
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:36
d_12 написав: Квесторе_поверніться написав:
не можна з карти депо поповнити в ІБ.
Ви ту карту бачите, вона підключена до М-банкінгу?
Так, підключена...помилка на етапі підтвердження платежу кодом з СМС.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:40
Квесторе_поверніться
, тоді рух тільки між картами
мають куди розвивати
ось так :(
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d_12
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Квесторе_поверніться
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