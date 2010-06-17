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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:24

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ага...від них дочекаєшся. :(


ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно :(
ось так :(
d_12
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Повідомлень: 1679
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28

  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага...від них дочекаєшся. :(


ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно :(

В ІБ виписка нікчемна...потрібно йти в відділення. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24799
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28

Re: Банк Глобус

Есть еще выписка на email, насколько мне известно
artemiustas
 
Повідомлень: 208
З нами з: 04.07.11
Подякував: 245 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:29

  artemiustas написав:Есть еще выписка на email, насколько мне известно

І як її отоварити?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24799
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:31

Re: Банк Глобус

хз, я при оформлении Відсоточки+ обнаружил такую возможность доступной для выбора в анкете, которую заполнял. вроде бы платно, подробности не узнавал. себе не подключал.
artemiustas
 
Повідомлень: 208
З нами з: 04.07.11
Подякував: 245 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 345346347348
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