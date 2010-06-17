ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:24
Re: Банк Глобус
ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно
ось так :(
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28
Re: Банк Глобус
Есть еще выписка на email, насколько мне известно
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:29
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:31
Re: Банк Глобус
хз, я при оформлении Відсоточки+ обнаружил такую возможность доступной для выбора в анкете, которую заполнял. вроде бы платно, подробности не узнавал. себе не подключал.
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