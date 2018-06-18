ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:24
Re: Банк Глобус
ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно
ось так :(
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28
Re: Банк Глобус
Есть еще выписка на email, насколько мне известно
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:29
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:31
Re: Банк Глобус
хз, я при оформлении Відсоточки+ обнаружил такую возможность доступной для выбора в анкете, которую заполнял. вроде бы платно, подробности не узнавал. себе не подключал.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:38
И выписка по движняку в отделении 40 грн?
По мылу 3 грн. по тарифам.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12
Відсоточка+?
чи правильно я розумію, що ті, хто оформляв карту цього року отримав Відсоточку+?
Хтось пробував переказувати кошти з Відсоточки+ за межі Глобусу? Згідно п. 3.6.6. це коштує 0,1% від суми (мін. 4,00 грн - макс. 200,00 грн.)?
Востаннє редагувалось d_12 в Вів 19 чер, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:20
Re: Банк Глобус
трохи розібрався зі "своїми" комісіями за 14/06:
1) зняли 0,1% від суми переказу за межі Глобуса;
2) зняли 0,80 грн. за смс;
3) зняли 0,66 грн. за (?);
4) зняли 0,94 грн. після зарахування коштів за депозитом, що закінчився (?).
п. 3) + п. 4) = 1,60 грн. - плата за 2 смс-ки (п. 2.7.1. і п. 2.7.2. тарифів
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:26
Re: Банк Глобус
+50грн !
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