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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:24

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ага...від них дочекаєшся. :(


ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28

  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага...від них дочекаєшся. :(


ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно :(

В ІБ виписка нікчемна...потрібно йти в відділення. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:28

Re: Банк Глобус

Есть еще выписка на email, насколько мне известно
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:29

  artemiustas написав:Есть еще выписка на email, насколько мне известно

І як її отоварити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:31

Re: Банк Глобус

хз, я при оформлении Відсоточки+ обнаружил такую возможность доступной для выбора в анкете, которую заполнял. вроде бы платно, подробности не узнавал. себе не подключал.
artemiustas
 
Повідомлень: 209
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:38

  Квесторе_поверніться написав:
  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага...від них дочекаєшся. :(


ще би відображали в архіві руху свої комісії, а то кошти списують, а за що - не видно :(

В ІБ виписка нікчемна...потрібно йти в відділення. :(

И выписка по движняку в отделении 40 грн?

  artemiustas написав:хз, я при оформлении Відсоточки+ обнаружил такую возможность доступной для выбора в анкете, которую заполнял. вроде бы платно, подробности не узнавал. себе не подключал.

По мылу 3 грн. по тарифам.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12

Відсоточка+?

чи правильно я розумію, що ті, хто оформляв карту цього року отримав Відсоточку+?

Хтось пробував переказувати кошти з Відсоточки+ за межі Глобусу? Згідно п. 3.6.6. це коштує 0,1% від суми (мін. 4,00 грн - макс. 200,00 грн.)? https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... t_plus_(16).pdf
Востаннє редагувалось d_12 в Вів 19 чер, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:20

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ну і...комісії немає?


трохи розібрався зі "своїми" комісіями за 14/06:
1) зняли 0,1% від суми переказу за межі Глобуса;
2) зняли 0,80 грн. за смс;
3) зняли 0,66 грн. за (?);
4) зняли 0,94 грн. після зарахування коштів за депозитом, що закінчився (?).

п. 3) + п. 4) = 1,60 грн. - плата за 2 смс-ки (п. 2.7.1. і п. 2.7.2. тарифів https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... .2018%20(7).pdf)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:26

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:По мылу 3 грн. по тарифам.


беруть гроші за висилання листа на електронну пошту???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:58

  greenozon написав:
  ruvex написав:По мылу 3 грн. по тарифам.


беруть гроші за висилання листа на електронну пошту???


Да. И не жалко за нормальную выписку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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