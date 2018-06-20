|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:31
А выписка согласно 3.1 а) в отделении, за последний месяц в каком виде? Тоже информативно аки на майл?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6194
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|10150
|1470552
|
Сер 20 чер, 2018 22:54
lora
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15149
|2153071
|
Сер 20 чер, 2018 22:25
wig
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5000
|803555
|