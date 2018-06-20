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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:31
Re: Банк Глобус
А выписка согласно 3.1 а) в отделении, за последний месяц в каком виде? Тоже информативно аки на майл?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:30
Вопрос знатокам: в "Глобусе" есть какие-то ограничения на вывод денег с "Видсоточки" в течение дня?
Сколько можно спокойно и грамотно вывести за день, чтобы не вызвать лишних вопросов?
149990 грн (т.е. чуть меньше 150к) - можно?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:37
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:59
Re: Банк Глобус
в этом банке бывает подвис с пополнением? не пойму сегодня отправил сэп уже зашли, вчерашних (вечерних) еще нет ...
Одна бджола мало меду наносить...
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