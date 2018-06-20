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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:31

Re: Банк Глобус

А выписка согласно 3.1 а) в отделении, за последний месяц в каком виде? Тоже информативно аки на майл?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:30

Вопрос знатокам: в "Глобусе" есть какие-то ограничения на вывод денег с "Видсоточки" в течение дня?
Сколько можно спокойно и грамотно вывести за день, чтобы не вызвать лишних вопросов?
149990 грн (т.е. чуть меньше 150к) - можно?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:37

  Искатель написав:Вопрос знатокам: в "Глобусе" есть какие-то ограничения на вывод денег с "Видсоточки" в течение дня?
Сколько можно спокойно и грамотно вывести за день, чтобы не вызвать лишних вопросов?
149990 грн (т.е. чуть меньше 150к) - можно?

Нельзя
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:59

Re: Банк Глобус

в этом банке бывает подвис с пополнением? не пойму сегодня отправил сэп уже зашли, вчерашних (вечерних) еще нет ...
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:23

  Stringer написав:
  Искатель написав:Вопрос знатокам: в "Глобусе" есть какие-то ограничения на вывод денег с "Видсоточки" в течение дня?
Сколько можно спокойно и грамотно вывести за день, чтобы не вызвать лишних вопросов?
149990 грн (т.е. чуть меньше 150к) - можно?

Нельзя

А сколько можно в день?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:28

Согласен
  Stringer написав:парни, предлагаю не мусолить эту тему
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 21 чер, 2018 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:31

Re: Банк Глобус

парни, предлагаю не мусолить эту тему
Stringer
 
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