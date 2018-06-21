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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:55
bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.
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casper12
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17
casper12
но и лишним не будет
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chelavek
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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