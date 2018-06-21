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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:55

bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.
casper12
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Повідомлень: 738
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17

casper12 но и лишним не будет :)
chelavek
 
Повідомлень: 17
З нами з: 10.06.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 347348349350
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