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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:55
bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.
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casper12
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17
casper12
но и лишним не будет
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chelavek
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:13
casper12 написав:bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.
Ну все таки код лучше указывать, чтобы деньги точно попали на нужную карту, а не на карту жены, как в случае описанном выше
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:01
clientage написав: Banki написав: Banki написав:
в этом банке бывает подвис с пополнением? не пойму сегодня отправил сэп уже зашли, вчерашних (вечерних) еще нет ...
во они прикололи , с транзитника закинули не мне бабос, а жене, я хренею
Ручной парсинг, контроллёры бухают?
Или вы таки ИНН ошиблись?
бросаю всегда по шаблону, всегда все по назначению заходило, первый раз такое вообще за всю историю ))), но да ИНН в назначении не указываю , только ФИО полностью и 2625....
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:03
Stringer написав: casper12 написав:bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.
Ну все таки код лучше указывать, чтобы деньги точно попали на нужную карту, а не на карту жены, как в случае описанном выше
думаю он особо не спасет(хотя да ,как доп рек не помешает) там же был счет в назначении 2625... который так же уникальный , ну и плюс фио полностью ,
п.с. вообщем взял выписки за весь мес. буду перепроверять
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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