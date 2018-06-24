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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:55

bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.
casper12
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Повідомлень: 741
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Подякував: 30 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17

casper12 но и лишним не будет :)
chelavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:13

  casper12 написав:bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.

Ну все таки код лучше указывать, чтобы деньги точно попали на нужную карту, а не на карту жены, как в случае описанном выше
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:01

  clientage написав:
  Banki написав:
  Banki написав:в этом банке бывает подвис с пополнением? не пойму сегодня отправил сэп уже зашли, вчерашних (вечерних) еще нет ...

во они прикололи , с транзитника закинули не мне бабос, а жене, я хренею

Ручной парсинг, контроллёры бухают? 8) :lol:
Или вы таки ИНН ошиблись? :)

бросаю всегда по шаблону, всегда все по назначению заходило, первый раз такое вообще за всю историю ))), но да ИНН в назначении не указываю , только ФИО полностью и 2625....
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:03

  Stringer написав:
  casper12 написав:bub-har
все як в пдф файлі. код не потрібен.

Ну все таки код лучше указывать, чтобы деньги точно попали на нужную карту, а не на карту жены, как в случае описанном выше

думаю он особо не спасет(хотя да ,как доп рек не помешает) там же был счет в назначении 2625... который так же уникальный , ну и плюс фио полностью ,
п.с. вообщем взял выписки за весь мес. буду перепроверять :mrgreen:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:17

  Banki написав:
  clientage написав:
  Banki написав:во они прикололи , с транзитника закинули не мне бабос, а жене, я хренею

Ручной парсинг, контроллёры бухают? 8) :lol:
Или вы таки ИНН ошиблись? :)

бросаю всегда по шаблону, всегда все по назначению заходило, первый раз такое вообще за всю историю ))), но да ИНН в назначении не указываю , только ФИО полностью и 2625....

Небойсь спудеи с торгово-экономического на практику зашли, ручной парсинг в действии :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:30

Re: Банк Глобус

Как на видсоточку закинуть с зарплатной укргаза без комиссии?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:30

  andreyiskra написав:Как на видсоточку закинуть с зарплатной укргаза без комиссии?

Через Ізю Фарса.
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Достатність капіталу 10,14%...що чути про збільшення?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:11

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Как на видсоточку закинуть с зарплатной укргаза без комиссии?

Через Ізю Фарса.

Ну его. Алла лучше.
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