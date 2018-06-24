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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:26

Теперь поднятый лимит для оплаты в инете не опускается автоматом до 5К, а остается на поднятом Вами уровне.
Нужно опускать. Если надо.
Новый процессинг, однако.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 30.01.13
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  #<1 ... 348349350351
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