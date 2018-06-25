Теперь поднятый лимит для оплаты в инете не опускается автоматом до 5К, а остается на поднятом Вами уровне.
Нужно опускать. Если надо.
Новый процессинг, однако.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 18:26
Теперь поднятый лимит для оплаты в инете не опускается автоматом до 5К, а остается на поднятом Вами уровне.
Нужно опускать. Если надо.
Новый процессинг, однако.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:31
Если СЕПом сегодня кинуть средства с видсоточки, зайдут до конца месяца?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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