Теперь поднятый лимит для оплаты в инете не опускается автоматом до 5К, а остается на поднятом Вами уровне.
Нужно опускать. Если надо.
Новый процессинг, однако.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 18:26
Теперь поднятый лимит для оплаты в инете не опускается автоматом до 5К, а остается на поднятом Вами уровне.
Нужно опускать. Если надо.
Новый процессинг, однако.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:31
Платёж по Украине в Интернет банке средств с Видсоточки по реквизитам в другой банк день в день приходит? как быстро они уйдут в другой банк?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Сер 27 чер, 2018 07:53
Re: Банк Глобус
Шановні клієнти ПАТ "КБ "ГЛОБУС"!
Вітаємо Вас зі святом, що настає - з Днем Конституції України!
та
повідомляємо про режим роботи
відділень банку:
27 червня 2018 р. - передсвятковий день. Час обслуговування клієнтів та час роботи каси скорочено на 1 годину;
28 червня 2018 р. - вихідний день;
29 червня 2018 р. - вихідний день.
З повагою,
колектив ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
Для отримання детальної інформації про послуги ПАТ "КБ "ГЛОБУС" звертайтесь до інформаційно-довідкової служби за телефоном 0 800 300 392
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:42
Re: Банк Глобус
це у всієї БСУ такий графік чи кожний собі як хоче?
цікавить власне 29 ч.
+50грн !
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:51
Вся БСУ 29го отдыхает, его отработали 23/06/18
... делайте хоть что-нибудь!
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