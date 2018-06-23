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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:26

Теперь поднятый лимит для оплаты в инете не опускается автоматом до 5К, а остается на поднятом Вами уровне.
Нужно опускать. Если надо.
Новый процессинг, однако.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:31

Платёж по Украине в Интернет банке средств с Видсоточки по реквизитам в другой банк день в день приходит? как быстро они уйдут в другой банк?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:53

Re: Банк Глобус

Шановні клієнти ПАТ "КБ "ГЛОБУС"!
Вітаємо Вас зі святом, що настає - з Днем Конституції України!
та
повідомляємо про режим роботи
відділень банку:

27 червня 2018 р. - передсвятковий день. Час обслуговування клієнтів та час роботи каси скорочено на 1 годину;
28 червня 2018 р. - вихідний день;
29 червня 2018 р. - вихідний день.
З повагою,
колектив ПАТ "КБ "ГЛОБУС"


Для отримання детальної інформації про послуги ПАТ "КБ "ГЛОБУС" звертайтесь до інформаційно-довідкової служби за телефоном 0 800 300 392
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:42

Re: Банк Глобус

  Інкогніто написав:28 червня 2018 р. - вихідний день;
29 червня 2018 р. - вихідний день.


це у всієї БСУ такий графік чи кожний собі як хоче?
цікавить власне 29 ч.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:51

  greenozon написав:
  Інкогніто написав:28 червня 2018 р. - вихідний день;
29 червня 2018 р. - вихідний день.


це у всієї БСУ такий графік чи кожний собі як хоче?
цікавить власне 29 ч.

Вся БСУ 29го отдыхает, его отработали 23/06/18
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:20

emeta, з Відсоточки ще не переказував, з карткового під депо десь до години зміна на "проведено", кошти зарахувались в той же день, про час проходження платежу нічого не скажу - платив не на себе.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:43

Народ, кто в курсе... за какой период по В+ проценты сегодгня выплатили? С 1 по 27 июня или с 31 мая по 26 июня?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:01

  Карамболь написав:Народ, кто в курсе... за какой период по В+ проценты сегодгня выплатили? С 1 по 27 июня или с 31 мая по 26 июня?

По выписке зачисление процентов было 31.05 и 27.06 соответственно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:44

зашел в ИБ, а там ни карт нет ни счетов :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:57

Re: Банк Глобус

аналогично
artemiustas
 
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