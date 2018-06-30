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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:05
Бывало такое и раньше - появится всё завтра наверное...
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Vorlon
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Нед 01 лип, 2018 10:02
mikos
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