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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:05

Бывало такое и раньше - появится всё завтра наверное...
Vorlon
 
Повідомлень: 5676
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Подякував: 328 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:52

Re: Банк Глобус

В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(

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ostapok
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:16

  ostapok написав:В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(

Подтверждаю. Смс подключены, карты не видно. Звоню на горячку.

UPD: горячка сказала, что банк в курсе проблемы, ориентировочный срок решения до 14.00 сегодня :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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  #<1 ... 349350351352
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