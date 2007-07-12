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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:05
Бывало такое и раньше - появится всё завтра наверное...
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Vorlon
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:52
В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
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ostapok
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:16
ostapok написав:
В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(
Подтверждаю. Смс подключены, карты не видно. Звоню на горячку.
UPD: горячка сказала, что банк в курсе проблемы, ориентировочный срок решения до 14.00 сегодня
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:08
Вкладчик1234 написав: ostapok написав:
В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(
Подтверждаю. Смс подключены, карты не видно. Звоню на горячку.
UPD: горячка сказала, что банк в курсе проблемы, ориентировочный срок решения до 14.00 сегодня
Уже починили.
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lel
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:15
что-то не пойму где тарифы на перевод 2р2. или это бесплатно?
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andreyiskra
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17
andreyiskra
, хочете щоб ввели комісію?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:00
Нет.
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andreyiskra
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:11
andreyiskra написав:
Нет.
Тоді запитання не коректне.
Теститься невеликими сумами.
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