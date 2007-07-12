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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:05

Бывало такое и раньше - появится всё завтра наверное...
Vorlon
 
Повідомлень: 5678
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Подякував: 328 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:52

Re: Банк Глобус

В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(

Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
ostapok
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Повідомлень: 2
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:16

  ostapok написав:В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(

Подтверждаю. Смс подключены, карты не видно. Звоню на горячку.

UPD: горячка сказала, что банк в курсе проблемы, ориентировочный срок решения до 14.00 сегодня :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 5729
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:08

  Вкладчик1234 написав:
  ostapok написав:В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(

Подтверждаю. Смс подключены, карты не видно. Звоню на горячку.

UPD: горячка сказала, что банк в курсе проблемы, ориентировочный срок решения до 14.00 сегодня :-)

Уже починили.
lel
 
Повідомлень: 1625
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:15

Re: Банк Глобус

что-то не пойму где тарифы на перевод 2р2. или это бесплатно?
andreyiskra
 
Повідомлень: 531
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17

andreyiskra, хочете щоб ввели комісію? :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24885
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:00

Re: Банк Глобус

Нет.
andreyiskra
 
Повідомлень: 531
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:11

  andreyiskra написав:Нет.

Тоді запитання не коректне.
Теститься невеликими сумами.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 349350351352
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