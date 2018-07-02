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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:52
Re: Банк Глобус
В ИБ Глобус так и не видно активных карт:-(
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:16
Подтверждаю. Смс подключены, карты не видно. Звоню на горячку.
UPD: горячка сказала, что банк в курсе проблемы, ориентировочный срок решения до 14.00 сегодня
Всё IMHO
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:08
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:15
Re: Банк Глобус
что-то не пойму где тарифы на перевод 2р2. или это бесплатно?
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:00
Re: Банк Глобус
Нет.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:11
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:30
Хто заходить тільки з депо в банку появилась можливість користуватись ІБ на халяву. Ні?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 02 лип, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:34
Re: Банк Глобус
Сцилко не працює, чи тільки в мене
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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