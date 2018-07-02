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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:39
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:43
Re: Банк Глобус
Ага, бачу. Хм, за логікою справді так, піду завтра попитаюсь мабуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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