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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:39
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:43
Re: Банк Глобус
Ага, бачу. Хм, за логікою справді так, піду завтра попитаюсь мабуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:35
хтось чув (брав участь) про акцію
Це я прогавив анонс чи це мутні акції у стилі мутного банку?
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:51
Когда то КХ пытался понимать участие не в этой, но подобной. Доложил, что шаромыги в банке)
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:39
Re: Банк Глобус
+50грн !
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:01
Re: Банк Глобус
Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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