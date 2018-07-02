Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:39
chipmunk написав: Квесторе_поверніться написав:
Хто заходить тільки з депо в банку появилась можливість користуватись ІБ на халяву. Ні?
Сцилко не працює, чи тільки в мене
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:43
Ага, бачу. Хм, за логікою справді так, піду завтра попитаюсь мабуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:35
хтось чув (брав участь) про акцію
"Майбутнє за месенджерами"
, в якій розігрували талони на сільпо? і вона вже закінчилась (до 30 червня).
Це я прогавив анонс чи це мутні акції у стилі мутного банку?
casper12
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:51
Когда то КХ пытался понимать участие не в этой, но подобной. Доложил, что шаромыги в банке)
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:39
chipmunk написав:
піду завтра попитаюсь мабуть...
і що кажуть дівки з банчику?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:01
Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:45
chipmunk написав:
Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу
Халява для депокарти...
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:50
Квесторе_поверніться написав: chipmunk написав:
Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу
Халява для депокарти...
1. А правило, шо в ИБ отображаются тока карты с подключенным СМС-инфо осталось в силе?
2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:08
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: chipmunk написав:
Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу
Халява для депокарти...
1. А правило, шо в ИБ отображаются тока карты с подключенным СМС-инфо осталось в силе?
2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ
1. Так. В ІБ відображаються лише карти з включеним по них СМС інформуванням.
Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
2. ІБ сирий.
Виписка в ІБ крива.
Але поповнення депо в ІБ вже прикрутили...це позитив Шаромизі.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:45
валютные не дают под депозит
demichh
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