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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:39

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто заходить тільки з депо в банку появилась можливість користуватись ІБ на халяву. Ні?

Сцилко не працює, чи тільки в мене

Поправив :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:43

Re: Банк Глобус

Ага, бачу. Хм, за логікою справді так, піду завтра попитаюсь мабуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:35

хтось чув (брав участь) про акцію "Майбутнє за месенджерами", в якій розігрували талони на сільпо? і вона вже закінчилась (до 30 червня).
Це я прогавив анонс чи це мутні акції у стилі мутного банку?
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:51

Когда то КХ пытался понимать участие не в этой, но подобной. Доложил, что шаромыги в банке)
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:39

Re: Банк Глобус

  chipmunk написав:піду завтра попитаюсь мабуть...


і що кажуть дівки з банчику?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:01

Re: Банк Глобус

Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:45

  chipmunk написав:Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу

Халява для депокарти...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:50

  Квесторе_поверніться написав:
  chipmunk написав:Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу

Халява для депокарти...

1. А правило, шо в ИБ отображаются тока карты с подключенным СМС-инфо осталось в силе?
2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:08

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  chipmunk написав:Кажуть таки халява, підключив мбанкінг, пізніш інет банк підключу

Халява для депокарти...

1. А правило, шо в ИБ отображаются тока карты с подключенным СМС-инфо осталось в силе?
2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ :mrgreen:

1. Так. В ІБ відображаються лише карти з включеним по них СМС інформуванням.
Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
2. ІБ сирий.
Виписка в ІБ крива.
Але поповнення депо в ІБ вже прикрутили...це позитив Шаромизі.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:45

валютные не дают под депозит
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