Валютні що?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:48
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:56
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:42
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58
Банка троха кредитує. Хоче довший ресурс.
По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.
Є ще правда Руслан з лояльними 17,5%, але там виплата в кінці і без поповнення.
І є Альянс з 17,5% з виплатою щомісячно і без поповнення.
Валютні депо - нікудишні і правильно...банка не для валюти.
Головне завдання Шаромиги - долити в капітал а то на грані нормативу в 10% балансує.
А чи не здає банчик відповідь швидше не здає.
Але слід за ним пильно стежити...банка ризикова.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:28
Re: Банк Глобус
Хм,підключив. Депо є, поточний є, карти не є. Пароль початковий прислали креативний - мій іпн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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