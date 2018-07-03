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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:48

Re: Банк Глобус

  demichh написав:валютные

Валютні що?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:50

Квесторе_поверніться,
Не сделали.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:56

  guntherhouse777 написав:Квесторе_поверніться,
Не сделали.

Валютні карти, валютні кредити?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:42

Re: Банк Глобус

вчера ставки вниз..
  clientage написав:2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ :mrgreen:

Выписка за последние время поломалась, раньше выводились балансы и на любой период, сейчас только за последний месяц и без балансов.

Короче, не здает ли банчик?
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58

  keep написав:вчера ставки вниз..
  clientage написав:2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ :mrgreen:

Выписка за последние время поломалась, раньше выводились балансы и на любой период, сейчас только за последний месяц и без балансов.

Короче, не здает ли банчик?

Банка троха кредитує. Хоче довший ресурс.
По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.
Є ще правда Руслан з лояльними 17,5%, але там виплата в кінці і без поповнення.
І є Альянс з 17,5% з виплатою щомісячно і без поповнення.
Валютні депо - нікудишні і правильно...банка не для валюти.
Головне завдання Шаромиги - долити в капітал а то на грані нормативу в 10% балансує.
А чи не здає банчик відповідь швидше не здає.
Але слід за ним пильно стежити...банка ризикова.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:28

Re: Банк Глобус

Хм,підключив. Депо є, поточний є, карти не є. Пароль початковий прислали креативний - мій іпн :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:44

  chipmunk написав:Хм,підключив. Депо є, поточний є, карти не є. Пароль початковий прислали креативний - мій іпн :)

Що кажуть на 0800...?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:46

Re: Банк Глобус

Заввтра спитаю, може таки прикрутять, перший же день...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Квесторе_поверніться,
Не сделали.

Валютні карти, валютні кредити?



Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
А я отвечаю: нет, не сделали.)
По желанию.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:58

Re: Банк Глобус

СМС ходять аж через 20секунд, ще таке не бачив...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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