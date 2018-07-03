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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:48
demichh написав:
валютные
Валютні що?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:50
Квесторе_поверніться,
Не сделали.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:56
guntherhouse777 написав:
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Не сделали.
Валютні карти, валютні кредити?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:42
вчера ставки вниз..
clientage написав:
2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ
Выписка за последние время поломалась, раньше выводились балансы и на любой период, сейчас только за последний месяц и без балансов.
Короче, не здает ли банчик?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58
keep написав:
вчера ставки вниз..
clientage написав:
2. А выписку по картсчетам случаем не прикрутили? А то как-то без выписки неуютно в этом типаИБ
Выписка за последние время поломалась, раньше выводились балансы и на любой период, сейчас только за последний месяц и без балансов.
Короче, не здает ли банчик?
Банка троха кредитує. Хоче довший ресурс.
По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.
Є ще правда Руслан з лояльними 17,5%, але там виплата в кінці і без поповнення.
І є Альянс з 17,5% з виплатою щомісячно і без поповнення.
Валютні депо - нікудишні і правильно...банка не для валюти.
Головне завдання Шаромиги - долити в капітал а то на грані нормативу в 10% балансує.
А чи не здає банчик відповідь швидше не здає.
Але слід за ним пильно стежити...банка ризикова.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:28
Хм,підключив. Депо є, поточний є, карти не є. Пароль початковий прислали креативний - мій іпн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:44
chipmunk написав:
Хм,підключив. Депо є, поточний є, карти не є. Пароль початковий прислали креативний - мій іпн
Що кажуть на 0800...?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:46
Заввтра спитаю, може таки прикрутять, перший же день...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:52
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Квесторе_поверніться,
Не сделали.
Валютні карти, валютні кредити?
Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
А я отвечаю: нет, не сделали.)
По желанию.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:58
СМС ходять аж через 20секунд, ще таке не бачив...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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