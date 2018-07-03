Спочатку теж так ходили...зараз пришвидшились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:00
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:04
Re: Банк Глобус
А, тре почекати, поки дорогу до мене вивчать )
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:52
Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации
ЗЫ
как по мне так ниче интересного.
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