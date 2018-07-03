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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:00

  chipmunk написав:СМС ходять аж через 20секунд, ще таке не бачив...

Спочатку теж так ходили...зараз пришвидшились.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:04

Re: Банк Глобус

А, тре почекати, поки дорогу до мене вивчать :))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:52

  Квесторе_поверніться написав:По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.

Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации

ЗЫ
как по мне так ниче интересного.
mephala
 
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