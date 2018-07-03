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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:00
chipmunk написав:
СМС ходять аж через 20секунд, ще таке не бачив...
Спочатку теж так ходили...зараз пришвидшились.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:04
А, тре почекати, поки дорогу до мене вивчать
)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:52
Квесторе_поверніться написав:
По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.
Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации
ЗЫ
как по мне так ниче интересного.
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mephala
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Додано: Сер 04 лип, 2018 02:44
guntherhouse777 написав:
Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
А я отвечаю: нет, не сделали.)
По желанию.
Можно отключить на время? - в отделении или на горячей?
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keep
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:57
mephala написав: Квесторе_поверніться написав:
По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.
Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации
ЗЫ
как по мне так ниче интересного.
Так. Так. Так. Дякую за суттєве зауваження.
Щаромиги споганили поповнення, геть забув.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:46
keep написав:
Выписка за последние время поломалась, раньше выводились балансы и на любой период, сейчас только за последний месяц и без балансов.
Уже акцентировал внимание, отклика от социума не было.
Так, что теперь только в отделение, е-майл. Хотя и в отделении, судя по моим последним данным опция месячной выписки, выпилена из функционала менеджеров и теперь только по звонку в гл. офис. с ожиданием в отделении (у нас только так)
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