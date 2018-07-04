RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:00

  chipmunk написав:СМС ходять аж через 20секунд, ще таке не бачив...

Спочатку теж так ходили...зараз пришвидшились.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:04

Re: Банк Глобус

А, тре почекати, поки дорогу до мене вивчать :))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 15.04.09
Подякував: 377 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:52

  Квесторе_поверніться написав:По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.

Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации

ЗЫ
как по мне так ниче интересного.
mephala
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 02:44

  guntherhouse777 написав:Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
А я отвечаю: нет, не сделали.)
По желанию.

Можно отключить на время? - в отделении или на горячей?
keep
 
Повідомлень: 76
З нами з: 20.11.13
Подякував: 103 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:57

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:По депо від 551 дня до 900 днів аХція +1%.
Ітого 551-730 днів 16,5%.
730-900 днів 17%.
З щомісячною виплатою і поповненням (2 початкові суми депо) - це лідери на ринку.

Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации

ЗЫ
как по мне так ниче интересного.

Так. Так. Так. Дякую за суттєве зауваження.
Щаромиги споганили поповнення, геть забув. :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:46

  keep написав:Выписка за последние время поломалась, раньше выводились балансы и на любой период, сейчас только за последний месяц и без балансов.

Уже акцентировал внимание, отклика от социума не было.
Так, что теперь только в отделение, е-майл. Хотя и в отделении, судя по моим последним данным опция месячной выписки, выпилена из функционала менеджеров и теперь только по звонку в гл. офис. с ожиданием в отделении (у нас только так) :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6252
З нами з: 03.11.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:02

выписка самопал

ruvex плюсую..
но кому надо выписку просто для самоконтроля - можно просто копировать суммы из той "выписки" что есть за последний месяц (ну и добавлять засчитывание %% с смс и -5грн за м-банкинг) - тогда в экселе чудненько получаются все балансы.
keep
 
Повідомлень: 76
З нами з: 20.11.13
Подякував: 103 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:27

  keep написав:
  guntherhouse777 написав:Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
А я отвечаю: нет, не сделали.)
По желанию.

Можно отключить на время? - в отделении или на горячей?

Так відключення СМС лише в відділенні, підключення можливе по 0800...
Так було раніше, як зараз не знаю.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 352353354355
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: babka_v_kedax, dr_morgenstern, vollena71, wig, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5764, 5765, 5766
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57653 7395779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 11:27
IMPRINTER
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 583, 584, 585
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5842 1388399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 11:24
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3109, 3110, 3111
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31105 3860044
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 10:20
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57654)
05.07.2018 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.