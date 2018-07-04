Спочатку теж так ходили...зараз пришвидшились.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:00
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:04
Re: Банк Глобус
А, тре почекати, поки дорогу до мене вивчать )
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:52
Для вкладов "Классический" и "Накопительный", пополнение возможно на любую сумму без ограничений лишь в первый месяц размещения вклада и в первый месяц после автопролонгации
ЗЫ
как по мне так ниче интересного.
Додано: Сер 04 лип, 2018 02:44
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:57
Так. Так. Так. Дякую за суттєве зауваження.
Щаромиги споганили поповнення, геть забув.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:46
Уже акцентировал внимание, отклика от социума не было.
Так, что теперь только в отделение, е-майл. Хотя и в отделении, судя по моим последним данным опция месячной выписки, выпилена из функционала менеджеров и теперь только по звонку в гл. офис. с ожиданием в отделении (у нас только так)
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:02
выписка самопал
ruvex плюсую..
но кому надо выписку просто для самоконтроля - можно просто копировать суммы из той "выписки" что есть за последний месяц (ну и добавлять засчитывание %% с смс и -5грн за м-банкинг) - тогда в экселе чудненько получаются все балансы.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:27
Так відключення СМС лише в відділенні, підключення можливе по 0800...
Так було раніше, як зараз не знаю.
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:15
Или, как более продвинутый вариант Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Black Jack - White Business
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:17
Re: Банк Глобус
Хмм, виявляєця коли міняли фінтіліпон, то на карті залишили старий. Тому її не було видно. А я не звернув уваги, бо обидві сімки в однму тіліпоні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical, pavyak, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|