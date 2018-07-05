Додано: Чет 05 лип, 2018 23:55

Жаль что тут нет оф представителя.

Что ж вы гады делаете? В Виннице чтоб попасть в отделение банка, нужно пешком подняться на четвёртый этаж пройти через всё здание и спуститься на первый. Выйти точно так же, но в обратном направлении. Потому что какие-то рукожопы уже неделю, им на входе меняют плитку. Поэтому приходится добираться через другой вход, а там проходной только 4-й этаж. И лифта нет. Центр города, позорище.

Единственное утешение, в отделении нет очередей, нет клиентов - все свободны.

Кто не пьёт, тот не рискует.