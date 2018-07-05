Квесторе_поверніться написав:
Так відключення СМС лише в відділенні, підключення можливе по 0800...
Так було раніше, як зараз не знаю.
Мне все делала ГЛ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:10
Мне все делала ГЛ
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:55
Re: Банк Глобус
Жаль что тут нет оф представителя.
Что ж вы гады делаете? В Виннице чтоб попасть в отделение банка, нужно пешком подняться на четвёртый этаж пройти через всё здание и спуститься на первый. Выйти точно так же, но в обратном направлении. Потому что какие-то рукожопы уже неделю, им на входе меняют плитку. Поэтому приходится добираться через другой вход, а там проходной только 4-й этаж. И лифта нет. Центр города, позорище.
Единственное утешение, в отделении нет очередей, нет клиентов - все свободны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:11
Re: Банк Глобус
Ну блин, бесплатно пешком ходить заставляют, где тот моня со спортивным
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