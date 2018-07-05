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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  keep написав:
  guntherhouse777 написав:Вроді по В+ зробили СМС інформування обовязковим за 5 грн в місяць.
А я отвечаю: нет, не сделали.)
По желанию.

Можно отключить на время? - в отделении или на горячей?

Так відключення СМС лише в відділенні, підключення можливе по 0800...
Так було раніше, як зараз не знаю.

Мне все делала ГЛ
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:55

Re: Банк Глобус

Жаль что тут нет оф представителя.
Что ж вы гады делаете? В Виннице чтоб попасть в отделение банка, нужно пешком подняться на четвёртый этаж пройти через всё здание и спуститься на первый. Выйти точно так же, но в обратном направлении. Потому что какие-то рукожопы уже неделю, им на входе меняют плитку. Поэтому приходится добираться через другой вход, а там проходной только 4-й этаж. И лифта нет. Центр города, позорище.
Единственное утешение, в отделении нет очередей, нет клиентов - все свободны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:11

Re: Банк Глобус

Ну блин, бесплатно пешком ходить заставляют, где тот моня со спортивным :)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:10

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ну это тогда только в кедах, лабутены на полочку :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:16

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Второй этаж проходной.
Проверено лично два дня назад.
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