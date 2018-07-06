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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04
Менял Видсоточку по сроку зашел попросил в Видсоточке+ перевыпустить сказали, что теперь первыпуск только с +, хотя ароде на форуме писали обратное. Ладно, через неделю обещали перезвонить, через месяц зашел (никто не звонил) - да-да есть ваши карты сразу две...одна автоматом, а вторую ту что перевыпуск в отделении заказали... Сразу ИБ подключил. Уже дня 4 прошло карт в ИБ нет... фин номер не менялся. Надо будет на горячку звонить - пока что нет времени. Или же обе карты без СМС, т.к. по первой отключал.
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ol_zy
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Додано: Суб 07 лип, 2018 10:19
в этом месяце забираю доллары на саксаганского... отпишусь
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Суб 07 лип, 2018 00:32
ol_zy
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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П'ят 06 лип, 2018 22:57
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