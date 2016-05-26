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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04
Re: Банк Глобус
Менял Видсоточку по сроку зашел попросил в Видсоточке+ перевыпустить сказали, что теперь первыпуск только с +, хотя ароде на форуме писали обратное. Ладно, через неделю обещали перезвонить, через месяц зашел (никто не звонил) - да-да есть ваши карты сразу две...одна автоматом, а вторую ту что перевыпуск в отделении заказали... Сразу ИБ подключил. Уже дня 4 прошло карт в ИБ нет... фин номер не менялся. Надо будет на горячку звонить - пока что нет времени. Или же обе карты без СМС, т.к. по первой отключал.
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:09
Годика 2-3, а лучше 5 я бы подождал с ремонтом, пока все усядется, утрясется, прорвется, протечет... соседи закончат с перфораторными ремонтами, заливаниями стяжек сверху (когда миксер плохо работает и/или воды больше в раствор дали чем надо и она начинает вытекать)...
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:19
Re: Банк Глобус
в этом месяце забираю доллары на саксаганского... отпишусь
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:14
Re: Банк Глобус
Чудаки скинули валютні ставки в два рази
Може куратор появився з порадами
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:18
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:25
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:31
По гривні на 2 роки і більше дають 17,5% грязними.
аХція до кінця літа.
А валюту з банки геть.
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:09
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:30
Re: Банк Глобус
+50грн !
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Додано: Пон 09 лип, 2018 18:39
Зі ставками за 20% на 2 роки в гривні тут теж ризикували...але виглядає що буде виграш в доларовому еквіваленті.
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