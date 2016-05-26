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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04

Re: Банк Глобус

Менял Видсоточку по сроку зашел попросил в Видсоточке+ перевыпустить сказали, что теперь первыпуск только с +, хотя ароде на форуме писали обратное. Ладно, через неделю обещали перезвонить, через месяц зашел (никто не звонил) - да-да есть ваши карты сразу две...одна автоматом, а вторую ту что перевыпуск в отделении заказали... Сразу ИБ подключил. Уже дня 4 прошло карт в ИБ нет... фин номер не менялся. Надо будет на горячку звонить - пока что нет времени. Или же обе карты без СМС, т.к. по первой отключал.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:09

  olgerd написав:А я уже все снимаю! Наконец то мой новострой выдача ключей! Это сладкое и долгожданное слово РЕМОНТ! :D

Годика 2-3, а лучше 5 я бы подождал с ремонтом, пока все усядется, утрясется, прорвется, протечет... соседи закончат с перфораторными ремонтами, заливаниями стяжек сверху (когда миксер плохо работает и/или воды больше в раствор дали чем надо и она начинает вытекать)...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:19

Re: Банк Глобус

в этом месяце забираю доллары на саксаганского... отпишусь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:14

Re: Банк Глобус

Чудаки скинули валютні ставки в два рази
Може куратор появився з порадами
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:18

  wolt450 написав:Чудаки скинули валютні ставки в два рази
Може куратор появився з порадами

Чому зразу куратор?
Не знають куди валюту пристоїти...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:25

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Чудаки скинули валютні ставки в два рази
Може куратор появився з порадами

Чому зразу куратор?
Не знають куди валюту пристоїти...мабуть.


Занадто різко не знають, проснулися... мабуть
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:31

По гривні на 2 роки і більше дають 17,5% грязними.
аХція до кінця літа.
А валюту з банки геть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:09

  Квесторе_поверніться написав:По гривні на 2 роки і більше дають 17,5% грязними.
аХція до кінця літа.
А валюту з банки геть.


17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:30

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:з банки геть.


швидше так
ібо просто так на 100% ставку не скидають!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:39

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:По гривні на 2 роки і більше дають 17,5% грязними.
аХція до кінця літа.
А валюту з банки геть.


17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть

Зі ставками за 20% на 2 роки в гривні тут теж ризикували...але виглядає що буде виграш в доларовому еквіваленті.
Квесторе_поверніться
 
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