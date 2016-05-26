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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:17
Квесторе_поверніться написав:
Зі ставками за 20% на 2 роки в гривні тут теж ризикували...але виглядає що буде виграш в доларовому еквіваленті.
То вже минуло
зараз йдеться про 17,5 і зовсім інші супроводжуючі фактиХто не встиг той опіздав
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wolt450
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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:20
wolt450 написав:
17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть
если летом 2020 курс будет меньше чем 34 то это выгоднее чем держать баксы под грушей. но рисков действительно много.
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mephala
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Додано: Вів 10 лип, 2018 04:43
mephala написав: wolt450 написав:
17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть
если летом 2020 курс будет меньше чем 34 то это выгоднее чем держать баксы под грушей. но рисков действительно много.
Но сравнить нужно не с грушей, а с баксовым(евровым) депозитом.
Щось мені з ТАС "щастить"
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