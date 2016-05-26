RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:17

  Квесторе_поверніться написав:Зі ставками за 20% на 2 роки в гривні тут теж ризикували...але виглядає що буде виграш в доларовому еквіваленті.

То вже минуло
зараз йдеться про 17,5 і зовсім інші супроводжуючі факти
Хто не встиг той опіздав
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3047
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:20

  wolt450 написав:17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть

если летом 2020 курс будет меньше чем 34 то это выгоднее чем держать баксы под грушей. но рисков действительно много.
mephala
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 04:43

  mephala написав:
  wolt450 написав:17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть

если летом 2020 курс будет меньше чем 34 то это выгоднее чем держать баксы под грушей. но рисков действительно много.

Но сравнить нужно не с грушей, а с баксовым(евровым) депозитом.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:00

А какую карту выдают для зачисления процентов по депо в гривне?
И где глянуть тарифы на нее?
На сайте не нашел...
Alexander_s
 
Повідомлень: 199
З нами з: 24.11.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:23

  Alexander_s написав:А какую карту выдают для зачисления процентов по депо в гривне?
И где глянуть тарифы на нее?
На сайте не нашел...

Депо до 50000 - Простір.
50000 -100000 - МС здається безконтакт
більше 100000 - Голд
На халяму додаткова Дебіт МС до Простору за бажанням імярека
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24990
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:09

Квесторе_поверніться
А де можна глянути тарифи по картковому тарифному плану "Депозитний"?
Майже весь їхній сайт передивився, але не знайшов :-(
Alexander_s
 
Повідомлень: 199
З нами з: 24.11.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:16

  Alexander_s написав:Квесторе_поверніться
А де можна глянути тарифи по картковому тарифному плану "Депозитний"?
Майже весь їхній сайт передивився, але не знайшов :-(

https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0(%D0%94%D0%BE%D0%B4%201).pdf
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24990
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:55

Re: Банк Глобус

Мой лучший друг порадовал меня смс с поздравлением-такого раньше не было! В этом месяце заканчивается срок действия старой видсоточки,посмотрим в каком тарифе перевыпустят!
bub-har
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 13.07.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 355356357358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, Vorlon, wig і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5779, 5780, 5781
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57808 7411240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 13:38
ruvex
РВС Банк 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
60 6979
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 13:15
Квесторе_поверніться
ОТП БАНК 1 ... 540, 541, 542
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5416 1301234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 11:32
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7859)
10.07.2018 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.