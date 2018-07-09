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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:17
Квесторе_поверніться написав:
Зі ставками за 20% на 2 роки в гривні тут теж ризикували...але виглядає що буде виграш в доларовому еквіваленті.
То вже минуло
зараз йдеться про 17,5 і зовсім інші супроводжуючі фактиХто не встиг той опіздав
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wolt450
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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:20
wolt450 написав:
17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть
если летом 2020 курс будет меньше чем 34 то это выгоднее чем держать баксы под грушей. но рисков действительно много.
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mephala
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Додано: Вів 10 лип, 2018 04:43
mephala написав: wolt450 написав:
17,5 за два роки може легко в мінус вийти. 2019 дуже багато ризиків політичних і економічних
застоялася на місці грн...мабуть
если летом 2020 курс будет меньше чем 34 то это выгоднее чем держать баксы под грушей. но рисков действительно много.
Но сравнить нужно не с грушей, а с баксовым(евровым) депозитом.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:00
А какую карту выдают для зачисления процентов по депо в гривне?
И где глянуть тарифы на нее?
На сайте не нашел...
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Alexander_s
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:23
Alexander_s написав:
А какую карту выдают для зачисления процентов по депо в гривне?
И где глянуть тарифы на нее?
На сайте не нашел...
Депо до 50000 - Простір.
50000 -100000 - МС здається безконтакт
більше 100000 - Голд
На халяму додаткова Дебіт МС до Простору за бажанням імярека
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:09
Квесторе_поверніться
А де можна глянути тарифи по картковому тарифному плану "Депозитний"?
Майже весь їхній сайт передивився, але не знайшов
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Alexander_s
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:16
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:55
Мой лучший друг порадовал меня смс с поздравлением-такого раньше не было! В этом месяце заканчивается срок действия старой видсоточки,посмотрим в каком тарифе перевыпустят!
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bub-har
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:38
bub-har написав:
Мой лучший друг порадовал меня смс с поздравлением-такого раньше не было! В этом месяце заканчивается срок действия старой видсоточки,посмотрим в каком тарифе перевыпустят!
Тариф старий
карта Маестро 670619
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:40
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Вів 10 лип, 2018 14:01
Frei
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5417
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