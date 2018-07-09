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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:28

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Тариф старий
карта Маестро 670619
Было бы хорошо! Там осталось ровно на 6 мес по 200 грн в мес на платежи за интернет и телевидение,поэтому не хотелось бы, чтобы брали 5грн в месяц! Хотелось бы сэкономить :mrgreen:
  Квесторе_поверніться написав:Нормативів не видно
https://globusbank.com.ua/ua/informatsi ... banka.html
там в них капітал на грані фолу.
Дякую,що уважно слiдкуэте за дiяльнiстью Кульки!
bub-har
 
Повідомлень: 1188
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Подякував: 362 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:36

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тариф старий
карта Маестро 670619
Было бы хорошо! Там осталось ровно на 6 мес по 200 грн в мес на платежи за интернет и телевидение,поэтому не хотелось бы, чтобы брали 5грн в месяц! Хотелось бы сэкономить :mrgreen:
  Квесторе_поверніться написав:Нормативів не видно
https://globusbank.com.ua/ua/informatsi ... banka.html
там в них капітал на грані фолу.
Дякую,що уважно слiдкуэте за дiяльнiстью Кульки!

За інтернет картою з кишмишом слід платити.
Віка Комси +4 грн - %2 від 200, наприклад.
За Шаромигою уважно не слідкую ...чому бути того не минути.
Першим в черзі до ТА банка не виглядає.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:56

  Квесторе_поверніться написав:Першим в черзі до ТА банка не виглядає.


А хто виглядає, Форвард? :mrgreen:
kostya77
 
Повідомлень: 725
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Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:05

  kostya77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Першим в черзі до ТА банка не виглядає.


А хто виглядає, Форвард? :mrgreen:

Більше півроку з відємним капіталом...очевидно. :(
І якщо це станеться це буде унікальне явище на теренах Неньки.
Перший банк з іноземним капіталом під ТА.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 10 лип, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25002
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:06

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:а інтернет картою з кишмишом слід платити.
Віка Комси +4 грн - %2 від 200, наприклад.
За Шаромигою уважно не слідкую ...чому бути того не минути.
Першим в черзі до ТА банка не виглядає.
Кредитки не рассматриваю вообще!А на счёт Шарика конечно чему быть,того не миновать,но всё равно интересно знать как дышит мой дорогой друг!
bub-har
 
Повідомлень: 1188
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Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:09

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:а інтернет картою з кишмишом слід платити.
Віка Комси +4 грн - %2 від 200, наприклад.
За Шаромигою уважно не слідкую ...чому бути того не минути.
Першим в черзі до ТА банка не виглядає.
Кредитки не рассматриваю вообще!А на счёт Шарика конечно чему быть,того не миновать,но всё равно интересно знать как дышит мой дорогой друг!

Віку від Комси можна взяти з 0 кредлімімом і користуватись як дебеткою.
В звичному режимі вона в ціні 365 грн.
Але Комса час від часу аХції запускає і на рік Віку дає поюзати даром.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25002
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:12

  Квесторе_поверніться написав:Віку від Комси можна взяти з 0 кредлімімом і користуватись як дебеткою.


Человек тут пятерку в месяц экономит а вы ему 365 за год предлагаете потратить? :)
Aps
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Повідомлень: 2003
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:17

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Віку від Комси можна взяти з 0 кредлімімом і користуватись як дебеткою.


Человек тут пятерку в месяц экономит а вы ему 365 за год предлагаете потратить? :)

Націлюю на аХцію - Віка в подарунок. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:34

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Віку від Комси можна взяти з 0 кредлімімом і користуватись як дебеткою.


Человек тут пятерку в месяц экономит а вы ему 365 за год предлагаете потратить? :)
На счёт пятёрки я пошутил и даже смайлик поставил,хотя почему бы не сэкономить на карте с двумя платежами в месяц! Удастся сэкономить-хорошо,нет,значит нет! А Вику конечно надо брать только акционную на ГОД,а потом закрывать! Может когда нибудь и что нибудь оформлю!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:44

bub-har
Карта mono бесплатна если вы не знаете. Ею можно пользоваться в некредитном режиме и получать много интересного.

  bub-har написав:Может когда нибудь и что нибудь оформлю!

Вы это давно обещаете. Такое впечатление, что в космос собираетесь :mrgreen:
Vorlon
 
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