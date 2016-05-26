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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:30

  Vorlon написав:bub-har
Карта mono бесплатна если вы не знаете. Ею можно пользоваться в некредитном режиме и получать много интересного.

  bub-har написав:Может когда нибудь и что нибудь оформлю!

Вы это давно обещаете. Такое впечатление, что в космос собираетесь :mrgreen:
Та я приимерно знаю про все карты с кишмишом(не первый день на уважаемом и познавательном форуме),просто лень заморачиваться с копеечным кешбеком и вникать :oops: ! Советовал друзьям разные карты(очень состоятельные люди) и они тоже не хотят! Кстати на базаре дешевле чем в супермаркете и ещё открылся рядом магазинчик,где карты не принимают и всё дешевле,чем в супермаркетах,а вот для аптеки да(надо иметь карту)! Недавно отец попал в больницу и пришлось спалить чуть больше 45к из них 31к с мелочью на лекарства,(хорошо,что подсказали аптеку за пределами больницы,где дали накопительную карту с 1% от суммы покупки(мелочь,но приятно),а остальное плата за операцию,благотворительный взнос в больницу и плата санитаркам!Надеюсь такого случая с попаданием в больницу больше не повторится,но что-то для кб надо будет оформить!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:41

  bub-har написав:
  Vorlon написав:bub-har
Карта mono бесплатна если вы не знаете. Ею можно пользоваться в некредитном режиме и получать много интересного.

  bub-har написав:Может когда нибудь и что нибудь оформлю!

Вы это давно обещаете. Такое впечатление, что в космос собираетесь :mrgreen:
Та я приимерно знаю про все карты с кишмишом(не первый день на уважаемом и познавательном форуме),просто лень заморачиваться с копеечным кешбеком и вникать :oops: ! Советовал друзьям разные карты(очень состоятельные люди) и они тоже не хотят! Кстати на базаре дешевле чем в супермаркете и ещё открылся рядом магазинчик,где карты не принимают и всё дешевле,чем в супермаркетах,а вот для аптеки да(надо иметь карту)! Недавно отец попал в больницу и пришлось спалить чуть больше 45к из них 31к с мелочью на лекарства,(хорошо,что подсказали аптеку за пределами больницы,где дали накопительную карту с 1% от суммы покупки(мелочь,но приятно),а остальное плата за операцию,благотворительный взнос в больницу и плата санитаркам!Надеюсь такого случая с попаданием в больницу больше не повторится,но что-то для кб надо будет оформить!

Здоровячка татові.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:02

ІБ Шаромиги видає чудо виписку по В+ за червень і липень:oops:
02.07.2018 19:22 0.00 0 ACCOUNT BALANCE (IB)/SVGATE IFOBS_GLOB2 UKR KYIV 19/5,KYRENEVSKY STR./KYIV/UKR 564534
10.07.2018 18:57 0.00 0 ACCOUNT BALANCE (IB)/SVGATE IFOBS_GLOB2 UKR KYIV 19/5,KYRENEVSKY STR./KYIV/UKR 258976
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 05:22

  bub-har написав:
  Vorlon написав:bub-har
Карта mono бесплатна если вы не знаете. Ею можно пользоваться в некредитном режиме и получать много интересного.

  bub-har написав:Может когда нибудь и что нибудь оформлю!

Вы это давно обещаете. Такое впечатление, что в космос собираетесь :mrgreen:
Та я приимерно знаю про все карты с кишмишом(не первый день на уважаемом и познавательном форуме),просто лень заморачиваться с копеечным кешбеком и вникать :oops: ! Советовал друзьям разные карты(очень состоятельные люди) и они тоже не хотят! Кстати на базаре дешевле чем в супермаркете и ещё открылся рядом магазинчик,где карты не принимают и всё дешевле,чем в супермаркетах,а вот для аптеки да(надо иметь карту)! Недавно отец попал в больницу и пришлось спалить чуть больше 45к из них 31к с мелочью на лекарства,(хорошо,что подсказали аптеку за пределами больницы,где дали накопительную карту с 1% от суммы покупки(мелочь,но приятно),а остальное плата за операцию,благотворительный взнос в больницу и плата санитаркам!Надеюсь такого случая с попаданием в больницу больше не повторится,но что-то для кб надо будет оформить!


Папе- скорейшего выздоровления.

А по поводу копеечности КБ..
Один мой знакомый на КБ зарабатывает 6-8 К грн.в месяц.
Это, конечно, перебор.
Но с простенького нужно начать..
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:51

  guntherhouse777 написав:А по поводу копеечности КБ..
Один мой знакомый на КБ зарабатывает 6-8 К грн.в месяц.
Это, конечно, перебор.
Но с простенького нужно начать..

Нормально так... А сколько же нужно тратить для такого КБ? :roll:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:48

  guntherhouse777 написав:
А по поводу копеечности КБ..
Один мой знакомый на КБ зарабатывает 6-8 К грн.в месяц.
Это, конечно, перебор.
Но с простенького нужно начать..

Не каждый может себе позволить иметь десятки карт разных банков и тратить с них сотни тысяч гривен в месяц
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:53

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:
А по поводу копеечности КБ..
Один мой знакомый на КБ зарабатывает 6-8 К грн.в месяц.
Это, конечно, перебор.
Но с простенького нужно начать..

Не каждый может себе позволить иметь десятки карт разных банков и тратить с них сотни тысяч гривен в месяц

Практично кожен може стати касиром ;-)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:59

  klug написав:
  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:
А по поводу копеечности КБ..
Один мой знакомый на КБ зарабатывает 6-8 К грн.в месяц.
Это, конечно, перебор.
Но с простенького нужно начать..

Не каждый может себе позволить иметь десятки карт разных банков и тратить с них сотни тысяч гривен в месяц

Практично кожен може стати касиром ;-)

Та не, тут нужно быть только главарем банды кассиров атб
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:26

Re: Банк Глобус

  guntherhouse777 написав:Папе- скорейшего выздоровления.

А по поводу копеечности КБ..
Один мой знакомый на КБ зарабатывает 6-8 К грн.в месяц.
Это, конечно, перебор.
Но с простенького нужно начать..
Спасибо! Папу на ноги поставили,врачи молодцы! На такое денег не жалко! По поводу КБ я с Вами абсолютно согласен,но чтобы получать такие суммы КБ-нужно очень хорошо тратить!Конечно нужно быть финансово-грамотным и КБ -это как плата за грамотность!Вот я очередной раз пожалел,что потерял примерно 1200грн на КБ,хорошо,что видсоточка под рукой,но действительно неплохо иметь карту с КБ -на все случаи жизни! Может когда нибудь в будущем и оформлю,а пока я полный алень!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:07

  Stringer написав:
  klug написав:Практично кожен може стати касиром ;-)

Та не, тут нужно быть только главарем банды кассиров атб

Не одним АТБ. Потрібно інфільтрувати людей на Окко, в АНЦ, Мальтиплекс, Букву і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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