Додано: Вів 10 лип, 2018 17:30

Vorlon написав: bub-har

Карта mono бесплатна если вы не знаете. Ею можно пользоваться в некредитном режиме и получать много интересного.



bub-har написав: Может когда нибудь и что нибудь оформлю! Может когда нибудь и что нибудь оформлю!

Вы это давно обещаете. Такое впечатление, что в космос собираетесь Карта mono бесплатна если вы не знаете. Ею можно пользоваться в некредитном режиме и получать много интересного.Вы это давно обещаете. Такое впечатление, что в космос собираетесь

Та я приимерно знаю про все карты с кишмишом(не первый день на уважаемом и познавательном форуме),просто лень заморачиваться с копеечным кешбеком и вникать! Советовал друзьям разные карты(очень состоятельные люди) и они тоже не хотят! Кстати на базаре дешевле чем в супермаркете и ещё открылся рядом магазинчик,где карты не принимают и всё дешевле,чем в супермаркетах,а вот для аптеки да(надо иметь карту)! Недавно отец попал в больницу и пришлось спалить чуть больше 45к из них 31к с мелочью на лекарства,(хорошо,что подсказали аптеку за пределами больницы,где дали накопительную карту с 1% от суммы покупки(мелочь,но приятно),а остальное плата за операцию,благотворительный взнос в больницу и плата санитаркам!Надеюсь такого случая с попаданием в больницу больше не повторится,но что-то для кб надо будет оформить!