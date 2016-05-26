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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 17:08
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:51
Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:56
iurii44 написав:
Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
До кінця літа 16,5% на рік, 17% піврора-два, 17,5% від двох років.
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