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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:08

Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется :?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:51

Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
Повідомлень: 902
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:56

  iurii44 написав:Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.

До кінця літа 16,5% на рік, 17% піврора-два, 17,5% від двох років.
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Капне 50 грн куму і Вам
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Повідомлень: 25094
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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