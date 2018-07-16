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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 17:08
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:51
Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
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iurii44
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:56
iurii44 написав:
Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
До кінця літа 16,5% на рік, 17% піврора-два, 17,5% від двох років.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:16
Квесторе_поверніться написав: iurii44 написав:
Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
До кінця літа 16,5% на рік, 17% піврора-два, 17,5% від двох років.
В нашей стране, с таким сроком и пополнением только в первый месяц в гривне - звучит зловеще.
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ruvex
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Додано: Вів 17 лип, 2018 00:25
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав: iurii44 написав:
Акция от НБУ 17,5%.
Глобус со своими акционными 16% по депо на год выглядит бледно.
До кінця літа 16,5% на рік, 17% піврора-два, 17,5% від двох років.
В нашей стране, с таким сроком и пополнением только в первый месяц в гривне - звучит зловеще.
Как бы это ни звучало, но благодаря такому сроку я еще семь месяцев буду получать проценты по ставке 21,5%
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 17 лип, 2018 02:08
Annet_ написав:
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
Нынче время такое - на фоне падения ставок - не до таких капризов.
родные банкоматы обычно есть у некоторых отделений снаружи. Плюс по сравнению с кассой - можно с ним "пообщаться" вне рабочего времени.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:00
Surfer написав: Annet_ написав:
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
Нынче время такое - на фоне падения ставок - не до таких капризов.
родные банкоматы обычно есть у некоторых отделений снаружи. Плюс по сравнению с кассой - можно с ним "пообщаться" вне рабочего времени.
Спасибо за ответ, а Вы не можете мне подсказать, у каких именно отделений в Киеве есть банкоматы снаружи?
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Annet_
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:03
Annet_ написав:
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт
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бульбик
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:49
бульбик написав: Annet_ написав:
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:19
бульбик написав: Annet_ написав:
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт
Это ведь тоже не бесплатно.
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Annet_
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