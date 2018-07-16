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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:22
Annet_, скільки готові платити?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:23
Annet_ написав: бульбик написав: Annet_ написав:
Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется
Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт
Это ведь тоже не бесплатно.
Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:11
Приват тільки на Уні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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