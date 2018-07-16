RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:22

Annet_, скільки готові платити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25118
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:23

  Annet_ написав:
  бульбик написав:
  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется :?

Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт

Это ведь тоже не бесплатно.

Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.
бульбик
 
Повідомлень: 517
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:11

Приват тільки на Уні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25118
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 359360361362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, Lost, Кочевник і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5804, 5805, 5806
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58058 7434188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 14:52
Flamingo
А-Банк 1 ... 1021, 1022, 1023
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10227 1486213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 14:49
v57
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3116, 3117, 3118
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31171 3870567
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 11:40
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7938)
17.07.2018 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.