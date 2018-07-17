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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:22

Annet_, скільки готові платити?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:23

  Annet_ написав:
  бульбик написав:
  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется :?

Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт

Это ведь тоже не бесплатно.

Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:11

Приват тільки на Уні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25126
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:43

  бульбик написав:
  Annet_ написав:
  бульбик написав: Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт

Это ведь тоже не бесплатно.

Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.

С карты другого банка бесплатно? С "Приватом" дел не имею, мне б на "Альфу" :?
А там, как я понимаю, не бесплатно, если карта другого банка.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:57

Re: Банк Глобус

Ну что сказать? Т П!
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 359360361362
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