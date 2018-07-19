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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:22
Annet_, скільки готові платити?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:23
Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:11
Приват тільки на Уні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 17 лип, 2018 15:43
С карты другого банка бесплатно? С "Приватом" дел не имею, мне б на "Альфу"
А там, как я понимаю, не бесплатно, если карта другого банка.
Квесторе_поверніться, взагалі не хочу нічого платити
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32
Re: Банк Глобус
Господа, такой практический вопрос.
В+ залочена на зарубеж полностью? К Уберу/Таксифаю она не подвязывается, банк футболит попытки списания, но с этим я уже смирился. Но теперь я например хочу вывести WMZ прямо на Видсоточку, минуя путь КДВ-банкомат-касса Глобуса, а любой обменник во время попытки перевести туда деньги пишет "Мы не можем определить банк-эквайер этой карты". Снимается ли как-то это ограничение, может звонком на горячку, или может есть обход другой?
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:42
У В+ мин газмяса
ВЫДАНА БАНКОМ:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK UKRGASBANK
Может, просто другой банк с бесплатным сэпом?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:43
банкоматы банка в Киеве
Кстати, по банкоматам в Киеве Банк мне таки ответил (может, кому пригодится данная информация ):
"В Киеве у нас 4 банкомата, которые размещены по адресам: пер. Куреневский, 19/5; ул. Евгения Сверстюка, 23 (отделение №26); ул. Митрополита Василия Липковского, 45 (отделение №28); б-р Дружбы Народов, 28-В (отделение №29)".
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:37
Снятие наличных с "Видсоточки"
А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:47
Раньше было же 0,5+2%?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:51
Re: Банк Глобус
То були давні золоті часи...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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