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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:22

Annet_, скільки готові платити?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:23

  Annet_ написав:
  бульбик написав:
  Annet_ написав:Подскажите, пожалуйста, у этого банка есть банкоматы в г. Киеве?
Подумываю открыть депозит, но по тарифам к карте получается, что снятие наличных бесплатно только в родных банкоматах или в кассе. А у партнеров "Укркарт" - процент.
Каждый раз в кассу бегать не хочется :?

Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт

Это ведь тоже не бесплатно.

Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:11

Приват тільки на Уні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25179
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:43

  бульбик написав:
  Annet_ написав:
  бульбик написав: Зачем бегать к банкоматам ? - Можно переправлять бабло с карты на карту и снимать его с удобных вам карт

Это ведь тоже не бесплатно.

Смотря какие банки. Как правило, если вы пополняете карту через сайт банка, которым выпущена эта карта - это бесплатно. Например, Приватбанк или ПУМБ.

С карты другого банка бесплатно? С "Приватом" дел не имею, мне б на "Альфу" :?
А там, как я понимаю, не бесплатно, если карта другого банка.
Квесторе_поверніться, взагалі не хочу нічого платити :wink:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32

Re: Банк Глобус

Господа, такой практический вопрос.

В+ залочена на зарубеж полностью? К Уберу/Таксифаю она не подвязывается, банк футболит попытки списания, но с этим я уже смирился. Но теперь я например хочу вывести WMZ прямо на Видсоточку, минуя путь КДВ-банкомат-касса Глобуса, а любой обменник во время попытки перевести туда деньги пишет "Мы не можем определить банк-эквайер этой карты". Снимается ли как-то это ограничение, может звонком на горячку, или может есть обход другой?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:42

  Mathias написав:Господа, такой практический вопрос.

В+ залочена на зарубеж полностью? К Уберу/Таксифаю она не подвязывается, банк футболит попытки списания, но с этим я уже смирился. Но теперь я например хочу вывести WMZ прямо на Видсоточку, минуя путь КДВ-банкомат-касса Глобуса, а любой обменник во время попытки перевести туда деньги пишет "Мы не можем определить банк-эквайер этой карты". Снимается ли как-то это ограничение, может звонком на горячку, или может есть обход другой?


У В+ мин газмяса
ВЫДАНА БАНКОМ:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK UKRGASBANK
Может, просто другой банк с бесплатным сэпом?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:43

банкоматы банка в Киеве

Кстати, по банкоматам в Киеве Банк мне таки ответил (может, кому пригодится данная информация :wink: ):
"В Киеве у нас 4 банкомата, которые размещены по адресам: пер. Куреневский, 19/5; ул. Евгения Сверстюка, 23 (отделение №26); ул. Митрополита Василия Липковского, 45 (отделение №28); б-р Дружбы Народов, 28-В (отделение №29)".
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:37

Снятие наличных с "Видсоточки"

А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:47

  Искатель написав:А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!

2.5. Видача готівкових грошових коштів:
2.5.1. В установах та банкоматах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 1%+2 грн.

Раньше было же 0,5+2%?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:51

Re: Банк Глобус

То були давні золоті часи...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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