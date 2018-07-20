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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:55
Искатель написав:
А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!
Я када год назад оформял оту В+ и спросил про способы снятия у менагера, то тётя-кассир, проходя мимо нас сказала: да с такими процентами на остаток вы и снимать то никада не будете те гроши. Я её послушался и в кассу с тех пор ни ногой. А шо есть у них АТМ вааще был удивлён
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:40
vollena71 написав: Искатель написав:
А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!
2.5. Видача готівкових грошових коштів:
2.5.1. В установах та банкоматах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 1%+2 грн.
Раньше было же 0,5+2%?
Улучшили продукт. Теперь действительно 1%+2 грн.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:49
Нет идеальных банок.
Каждая банка нужна для своих задач, которая она делает лучше (дешевле) других.
1-я - для хранения коротких денег.
2-я - для хранения длинных денег.
3-я - для снятия нала.
4-я - для принятия внешних платежей.
5-я - для отправки внешних платежей.
и тд
Шарик - явно не для снятия нала.
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mustbe
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:39
mustbe написав:
Шарик
Шарик для меня это оперативные деньги и кстати не подвёл меня ниразу за 2 года! За это ему большое уважение!
Подскажите пжл. у меня в этом месяце заканчивается старая видсоточка и так получается ,что вполне вероятно я в ближайшем будущем не смогу посетить банк(звонил,сказали карта готова) С 1 августа по сроку карта блокируется и в минус не уйдёт-правильно? Заранее спасибо!
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bub-har
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:28
bub-har написав:
С 1 августа по сроку карта блокируется и в минус не уйдёт-правильно?
Проясніть, як у вашій свідомості пов'язане блокування картки
по строку і здатність рахунку "піти у мінус". У вас зараз на рахунку нулі чи що?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:57
klug написав:
Проясніть, як у вашій свідомості пов'язане блокування картки по строку і здатність рахунку "піти у мінус". У вас зараз на рахунку нулі чи що?
C карты выведу почти всё 31 июля,но т.к уже не пишут всего,а пишут доступно- там всё равно останется мелочёвка и так как я очевидно не смогу приехать в банк в ближайщем будущем и сдать старую карту и получить новую,то показалось,что карту могут загнать в минус за неактивность,или ещё за что-то!Закрыть нету возможности! Правильно ли я понимаю,что старая полностью блокируется,а если новая неактивированная в отделении,то она будет просто спать и на неё никогда неначислят плату за неактивность,ведь я её офиц.не получил? P.S. Просто очень боюсь карт и что однажды выстрелит долг и меня не будет,то моим пенсионерам придётся потом расхлёбывать(очень этого не хочу)
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bub-har
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:04
bub-har написав:
Просто очень боюсь карт
Это должно со временем проходить! А то, что у вас это не проходит - это ненормально и очень печально... Не надо делать из мухи слона
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:16
долларовые депо выдаю без проблем, даже не просят продлевать
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Оранжевый-хит сезона
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