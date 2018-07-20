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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
28
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:55

  Искатель написав:А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!

Я када год назад оформял оту В+ и спросил про способы снятия у менагера, то тётя-кассир, проходя мимо нас сказала: да с такими процентами на остаток вы и снимать то никада не будете те гроши. Я её послушался и в кассу с тех пор ни ногой. А шо есть у них АТМ вааще был удивлён :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:40

  vollena71 написав:
  Искатель написав:А снятие наличных с "Видсоточки" в кассе отделения - без комиссии или с комиссией?
Спасибо!

2.5. Видача готівкових грошових коштів:
2.5.1. В установах та банкоматах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 1%+2 грн.

Раньше было же 0,5+2%?

Улучшили продукт. Теперь действительно 1%+2 грн.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:49

Нет идеальных банок.
Каждая банка нужна для своих задач, которая она делает лучше (дешевле) других.

1-я - для хранения коротких денег.
2-я - для хранения длинных денег.
3-я - для снятия нала.
4-я - для принятия внешних платежей.
5-я - для отправки внешних платежей.
и тд

Шарик - явно не для снятия нала.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:39

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Шарик
Шарик для меня это оперативные деньги и кстати не подвёл меня ниразу за 2 года! За это ему большое уважение!
Подскажите пжл. у меня в этом месяце заканчивается старая видсоточка и так получается ,что вполне вероятно я в ближайшем будущем не смогу посетить банк(звонил,сказали карта готова) С 1 августа по сроку карта блокируется и в минус не уйдёт-правильно? Заранее спасибо!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:28

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:С 1 августа по сроку карта блокируется и в минус не уйдёт-правильно?

Проясніть, як у вашій свідомості пов'язане блокування картки по строку і здатність рахунку "піти у мінус". У вас зараз на рахунку нулі чи що?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:57

Re: Банк Глобус

  klug написав:Проясніть, як у вашій свідомості пов'язане блокування картки по строку і здатність рахунку "піти у мінус". У вас зараз на рахунку нулі чи що?
C карты выведу почти всё 31 июля,но т.к уже не пишут всего,а пишут доступно- там всё равно останется мелочёвка и так как я очевидно не смогу приехать в банк в ближайщем будущем и сдать старую карту и получить новую,то показалось,что карту могут загнать в минус за неактивность,или ещё за что-то!Закрыть нету возможности! Правильно ли я понимаю,что старая полностью блокируется,а если новая неактивированная в отделении,то она будет просто спать и на неё никогда неначислят плату за неактивность,ведь я её офиц.не получил? P.S. Просто очень боюсь карт и что однажды выстрелит долг и меня не будет,то моим пенсионерам придётся потом расхлёбывать(очень этого не хочу)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:04

  bub-har написав:Просто очень боюсь карт

Это должно со временем проходить! А то, что у вас это не проходит - это ненормально и очень печально... Не надо делать из мухи слона ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:16

Re: Банк Глобус

долларовые депо выдаю без проблем, даже не просят продлевать
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:13

Re: Банк Глобус

  Vorlon написав:Это должно со временем проходить! А то, что у вас это не проходит - это ненормально и очень печально... Не надо делать из мухи слона
У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток,но есть две карты зарегистрированные на меня-это кдв -голд привата(меня в кц уверили,что она НИКОГДА не уйдёт в минус) И старая видсоточка,тоже оформлена на меня и у меня возник вопрос не укйдёт ли при каких -то обстоятельсвах старая видсоточка,которая блокируется и автоматически переводится в перевыпущенную банком новую видсоточку,но не полученную- в минуса? Вы как специалист по картам можете мне ответить? Спасибо! P.S. Наслышан как банки стягивают деньги за неактивность,поэтому дую на холодное и перестраховываюсь!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 00:12

  bub-har написав:У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток

Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек? :o
Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д.
Странная радость...
deneg net
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