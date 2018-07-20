bub-har написав:У каждого своя жизнь и в данный момент я очень рад,что у меня нету никаких кредиток
Что ж такое может произойти, чтобы человек радовался отсутствию возможности бесплатно попользоваться деньгами банка и получать за это кешбек? Также можно радоваться отсутствию денег в кошельке, друзей, работы и т.д. Странная радость...
Странное рассуждение! У каждого свой образ жизни!Кто-то собирает Кб и ведёт спокойный образ жизни и он не прерживает кто будет долги однажды в случае чего оплачивать! А кто-то ведёт риссковый образ жизни и часто смотрит смерти в глаза и знает,что в случае смерти,весь расхлёб ляжет на стариков,которые боятся банков как огня и их будут доставать и тероризировать!Оно мне надо-ради копеечного КБ? А так я чист и знаю,что в случае моей смерти мои пенсионеры будут спокойно жить и кстати не хотел бы я иметь родственника с кучами кредиток! И ради чего оформлять крендитку? Ради 200-500-1000 грн КБ? Я хорошо зарабатываю и знаю,что ни я ни мои родные никому не должны! Однажды посоветовал своим друзьям карты с КБ-так они посмеялись от КБ от этих карт и не захотели! Не всем кредитки подходят и не все бегают за КБ! Надо давать себе отчёт кто потом будет это всё выгребать!
bub-har написав:И старая видсоточка,тоже оформлена на меня и у меня возник вопрос не укйдёт ли при каких -то обстоятельсвах старая видсоточка,которая блокируется и автоматически переводится в перевыпущенную банком новую видсоточку,но не полученную- в минуса? Вы как специалист по картам можете мне ответить? Спасибо! P.S. Наслышан как банки стягивают деньги за неактивность,поэтому дую на холодное и перестраховываюсь!
Неактивність тут наступає після 12-ти місяців і у мінус не заганяє, а от М-банкінг або СМС про зарахування 1 коп. відсотків може випадково і загнати, якщо мова саме про Відсоточку без +.